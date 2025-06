Pellegrinaggio dell’orrore dove è stata uccisa Martina Carbonaro E Tucci cambia carcere

Il "pellegrinaggio dell'orrore" attira sguardi curiosi e inquieti davanti al casolare abbandonato, palco di un tragico delitto. Il trasferimento di Tucci in un carcere più sicuro segna un nuovo capitolo in una storia che ha scosso l'opinione pubblica. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione verso la sicurezza e la giustizia, suscitando interrogativi su come possa cambiare la vita di una comunità dopo simili eventi.

Andirivieni in via Catania, davanti al campo Moccia, di auto che si fermano a guardare il casolare abbandonato. Il 19enne, intanto, trasferito in altro penitenziario fuori regione per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

