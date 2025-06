Pedullà | Inzaghi? So due cose! Fabregas il Como gli ha offerto la luna

Il futuro di Simone Inzaghi è più incerto che mai, mentre il Como si fa avanti con un'offerta allettante per Fabregas. La panchina dell’Inter è un tema caldo e di grande attualità, riflesso di una stagione in cui il cambiamento sembra imminente. Un punto interessante? La lotta tra club per i talenti promettenti: chi avrà la meglio? Rimanete sintonizzati per gli sviluppi di questa intrigante saga calcistica!

Pedullà ha parlato del futuro di Inzaghi. Il tema panchina Inter rimane molto in voga e caldissimo. Fabregas tra gli indiziati principali in caso di partenza dell'allenatore piacentino, ma c'è un Como che non vuole assolutamente privarsi dell'allenatore spagnolo. Ecco gli ultimi aggiornamenti. FUTURO INZAGHI ED EVENTUALI SOSTITUTI – Dopo aver dato indicazioni su Yann-Ange Bonny, Alfredo Pedullà ha parlato, a Sportitalia, anche del futuro di Simone Inzaghi. Domani il tanto atteso incontro chiarificatore, che definirà una volta per tutte la situazione tra il tecnico piacentino e la società nerazzurra.

