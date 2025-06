Pedullà | Fabregas sta aspettando l’Inter! Chivu opzione concreta

Il futuro dell'Inter è in bilico e il nome di Cesc Fabregas rientra tra le opzioni più intriganti per la panchina nerazzurra. Con l'incertezza su Simone Inzaghi, i riflettori si accendono su Christian Chivu e l'ex fenomeno del Barcellona. Un cambio di direzione potrebbe rilanciare la squadra in un campionato dove l’innovazione e la freschezza sono diventate fondamentali. Sarà un'estate calda per i colori nerazzurri!

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Simone Inzaghi all’Inter, indicando poi i nomi di Christian Chivu e Cesc Fabregas come opzioni concrete in caso di addio del piacentino. LA SITUAZIONE – L’Inter saprà nei prossimi giorni se il tecnico Simone Inzaghi intenderà proseguire la sua esperienza in nerazzurro. Al momento non filtra una sensazione tale da prevalere sulle altre, stante il riserbo che le parti hanno deciso di preservare in attesa dell’incontro decisivo. A fare chiarezza sul punto è stato il giornalista Alfredo Pedullà, che si è così esposto con un video pubblicato sul proprio canale Youtube: «Siamo nella settimana che dovrebbe portarci alla soluzione del quiz definitivo collegato alle panchine. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pedullà: «Fabregas sta aspettando l’Inter! Chivu opzione concreta»

Leggi anche Pedullà: «Occhio a Fabregas per l’Inter. Se Inzaghi va via…» - Alfredo Pedullà analizza le strategie di calciomercato dell'Inter, suggerendo che Cesc Fabregas potrebbe essere un'ipotesi intrigante per la panchina in caso di partenza di Simone Inzaghi.