Pecorino romano bocciato sulle razze | il no dell' Assemblea del Consorzio

Il Pecorino Romano Dop, simbolo dell'eccellenza casearia italiana, è al centro di una disputa che potrebbe influenzare il suo futuro. L'assemblea del consorzio ha bocciato la modifica del disciplinare di produzione, un tema caldo che mette in luce l'importanza delle razze ovine nella qualità del latte. In un periodo in cui sempre più consumatori cercano autenticità e tracciabilità, come si evolverà questo grande classico dell'export italiano?

La modifica del disciplinare di produzione avviata nel 2020 ha scatenato una guerra all'interno dell'assemblea dei soci del consorzio del Pecorino Romano Dop, uno dei grandi campioni di export italiano. Al centro dello scontro, le razze di ovini che producono il latte destinato alla trasformazione. Tre anni or sono l'assemblea dei soci in seno al Consorzio di tutela votò a larghissima maggioranza di modificare in senso restrittivo il disciplinare, ammettendo soltanto le razze di pecore autoctone: Sarda (inclusa la Nera di Arbus), Vissana, Sopravissana, Comisana, Massese, Pecora dell'Amiata. La modifica, come impone la procedura europea per le indicazioni geografiche, venne inviata al Ministero dell'Agricoltura che giudicò favorevolmente la modifica, chiedendo però di integrarla, aggiungendo un periodo di tempo sufficientemente lungo per dare agli allevatori il tempo di sostituire gli ovini che non appartenessero alle razze autoctone.

