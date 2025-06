Pd Barbagallo rieletto segretario regionale

Anthony Barbagallo è stato rieletto segretario regionale del PD siciliano con un sorprendente 77%, dimostrando che i numeri parlano chiaro. In un momento in cui il panorama politico italiano è caratterizzato da divisioni e ribellioni interne, la sua riconferma rappresenta una sfida significativa per unire il partito e rilanciare le sue istanze. Riuscirà a trasformare questa vittoria in una nuova era di coesione e innovazione?

"I numeri parlano chiaro: sono stato rieletto". Cosi' il segretario del Pd siciliano, Anthony Barbagallo, conferma la sua rielezione al vertice del partito nell'Isola. Candidato unico dopo la frattura dei 'ribelli', ha ottenuto un dato superiore al 77%, con una affluenza al congresso che si.

