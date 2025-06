Pavia al via Cortili in musica | 10 anni di grande bellezza Il programma

Pavia si prepara a vivere un’estate indimenticabile con "Cortili in musica", il festival che dal 4 al 27 giugno festeggia dieci anni di emozioni sonore. Quest'anno, i suggestivi cortili della città si trasformeranno in palcoscenici per talentuosi artisti, confermando la cultura come protagonista. Un evento che non solo celebra la musica, ma anche la bellezza dei luoghi, in un trend che invita a riscoprire le tradizioni locali in chiave moderna. Non perdere questa occasione!

Pavia, 2 giugno 2025 - Dal 4 al 27 giugno "Cortili in musica" celebra la sua decima edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate pavese. Il festival, organizzato dalla Fondazione I Solisti di Pavia, ente strumentale della Fondazione Monte di Lombardia, con il patrocinio del Comune di Pavia, porta da dieci anni la musica da camera nei cortili storici, suggestivi e spesso celati della città, che si aprono al pubblico "a suon di musica". Luoghi iconici e riservati come i cortili dei collegi Borromeo e Fratelli Cairoli, il Seminario vescovile e il Broletto, oltre che luoghi fuori dal centro della città come il quartiere Scala, tornano a essere scenario di un festival che unisce qualità artistica, valorizzazione del patrimonio e scoperta del territorio urbano.

