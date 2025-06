Pavard occasione persa! Il francese stecca nella notte più attesa

Nella finale di Champions League, le stelle brillano e i sogni si infrangono. Benjamin Pavard, atteso come leader della difesa nerazzurra, ha deluso le attese. Un'occasione persa che riporta alla mente il tema dell'inesperienza in momenti cruciali, un trend che accomuna non solo il calcio ma anche tanti altri ambiti della vita. Come si dice: ogni errore è un insegnamento, ma in campo, la pazienza ha un limite.

Nonostante un ottimo inizio e tanta sicurezza al reparto, nella notte più importante della stagione, anche Benjamin Pavard ha steccato. ASSENTE – Doveva essere una delle certezze, l'uomo d'esperienza chiamato a guidare la retroguardia nerazzurra nella notte più importante. E invece Benjamin Pavard, nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, è apparso irriconoscibile. Troppi errori, poca lucidità e quella concentrazione che, in partite così, non può mancare. Fin dalle prime battute, il difensore francese ha mostrato segni di incertezza. Disattenzioni nei posizionamenti, interventi tardivi e una serie di scelte sbagliate hanno messo in difficoltà l'intero assetto difensivo dell'Inter.

Pavard a Inter Tv: «Tante emozioni, ma sono concentrato! Dovremo segnare quando abbiamo l'occasione…» - Benjamin Pavard si prepara a vivere un momento cruciale per l'Inter. "Tante emozioni, ma sono concentrato!" ha dichiarato a Inter Tv, sottolineando l'importanza di capitalizzare ogni occasione in finale di Champions League contro il PSG.

