Paura al largo di Procida | barca in fiamme passeggeri si lanciano in mare

Attimi di terrore al largo di Procida, dove una barca da diporto ha preso fuoco, costringendo i passeggeri a tuffarsi in mare per salvarsi. Questo incidente ricorda l'importanza della sicurezza in mare, un tema sempre più attuale nel nostro Paese, meta di turisti e amanti della navigazione. La prontezza di riflessi è fondamentale: chiunque salga su una barca deve essere preparato ad affrontare l'imprevisto!

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, al largo dell’isola di Procida, dove un’imbarcazione da diporto in vetroresina ha preso improvvisamente fuoco. A bordo si trovavano diverse persone, che, prese dal panico, si sono lanciate in mare per mettersi in salvo. Paura al largo di Procida: barca in fiamme, passeggeri si . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Paura al largo di Procida: barca in fiamme, passeggeri si lanciano in mare

