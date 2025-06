Paura a Castiglion Fiorentino cornicione si stacca da un edificio

Un evento inaspettato ha scosso Castiglion Fiorentino: un cornicione si è staccato da un edificio, creando panico tra i residenti. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma la situazione solleva interrogativi sulla sicurezza degli edifici, un tema sempre più attuale nelle città italiane. Con il cambiamento climatico e le forti piogge, la manutenzione diventa cruciale. Questo episodio è un campanello d’allarme per tutti noi!

Castiglion Fiorentino (Arezzo), 2 giugno 2025 – Paura a Castiglion Fiorentino. Un cornicione si è improvvisamente staccato dalla facciata di un’abitazione in viale Mazzini, zona residenziale del paese, finendo su un’auto parcheggiata proprio sotto il condominio. È successo nella serata di lunedì 2 giugno. Una macchina è stata colpita da alcuni detriti ed è rimasta gravemente danneggiata in una fiancata laterale. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’episodio ha generato paura tra i residenti e i passanti. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paura a Castiglion Fiorentino, cornicione si stacca da un edificio

