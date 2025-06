Patrizio Chianese si difende dopo il video con la mamma di Martina | ‘Mi ha chiesto di taggarla’

Patrizio Chianese, il “re degli hot dog” di TikTok, è al centro di un acceso dibattito per un video con la madre di Martina Carbonaro. Dopo aver mostrato la preparazione di un piatto, ha difeso le sue azioni, dichiarando che Enza Cossentino gli ha chiesto di taggarla. Questo episodio solleva interrogativi su come i social possano affrontare temi delicati, stimolando una riflessione su empatia e responsabilità. Qual è il confine tra intrattenimento e rispetto?

Le polemiche dopo il video con la madre di Martina Carbonaro. Patrizio Chianese, noto su TikTok come "il re degli hot dog", è finito al centro delle critiche dopo aver pubblicato un video in cui appare con Enza Cossentino, madre della 14enne Martina Carbonaro, uccisa ad Afragola dall'ex fidanzato. Nel video, divenuto virale, Chianese prepara uno dei panini preferiti di Martina in sua memoria. Il contenuto ha suscitato indignazione, portando all'accusa di aver sfruttato il dolore della famiglia per promuovere la propria attività. Nonostante la rimozione del video e le scuse, le critiche sono continuate, coinvolgendo anche la madre della vittima con legale della famiglia che ha precisato che la madre di Martina non era lucida nel momento in cui è stato realizzato il filmato.

