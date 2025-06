Patrizio Chianese le scuse dopo il video dell' hot dog con la mamma di Martina Carbonaro | Non l' ho fatto per pubblicità

Patrizio Chianese si scusa dopo il video controverso con la madre di Martina Carbonaro, dichiarando che non era sua intenzione cercare pubblicità. Questo episodio solleva interrogativi sul confine tra viralità e rispetto nelle dinamiche dei social media, sempre più al centro del dibattito pubblico. In un'epoca in cui ogni post può diventare un caso mediatico, è fondamentale riflettere sull'autenticità e sulle conseguenze delle nostre azioni online. La responsabilità è ormai alla portata di tutti!

Arriva la risposta del tiktoker Patrizio Chianese, in merito al video che ha fatto discutere i social: un post in cui il commerciante si mostrava al fianco della madre di Martina Carbonaro, poche ore. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Patrizio Chianese, le scuse dopo il video dell'hot dog con la mamma di Martina Carbonaro: «Non l'ho fatto per pubblicità»

