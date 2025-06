Passi di storia e sorsi di vino Una serata speciale promossa dal FAI Giovani Taranto per riscoprire l’anima autentica di Carosino

Scopri l'autenticità di Carosino con "Passi di Storia e Sorsi di Vino", un evento imperdibile del FAI Giovani Taranto! Venerdì 14 giugno, dalle 19 in Piazza Vittorio Emanuele III, potrai immergerti in un viaggio tra cultura e tradizioni locali, sorseggiando ottimi vini. Un'occasione unica per riscoprire le radici di un territorio ricco di storie e sapori, proprio nel momento in cui sempre più italiani cercano esperienze autentiche e significative

Tarantini Time Quotidiano Nel cuore della provincia ionica, dove i vicoli parlano e le tradizioni si respirano ad ogni passo, Carosino si prepara ad accogliere un evento che unisce cultura, gusto e memoria. Venerdì 14 giugno, con inizio alle ore 19 da Piazza Vittorio Emanuele III, prenderà vita una passeggiata guidata organizzata dal FAI Giovani – Delegazione di Taranto, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Carosino. L’iniziativa è un invito a scoprire – o riscoprire – il fascino di uno dei borghi più autentici del territorio, attraverso un percorso che toccherà i luoghi storici più significativi del paese, accompagnato da racconti, aneddoti e curiosità. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Passi di storia e sorsi di vino Una serata speciale promossa dal FAI Giovani Taranto per riscoprire l’anima autentica di Carosino

