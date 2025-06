Passi di lumaca a Istanbul Un altro incontro non decisivo tra Ucraina e Russia

A Istanbul, i colloqui tra Ucraina e Russia si sono mossi a passo di lumaca, ma non si possono definire un fallimento. In un'epoca in cui la diplomazia è più urgente che mai, ogni piccolo progresso potrebbe essere determinante. L'incontro, pur interlocutorio, evidenzia una volontà di dialogo che va oltre le tensioni. Riuscirà questo spiraglio a sfociare in risultati concreti? La comunità internazionale osserva con attenzione.