Passaggio hot si trasforma in un incubo | soldi rubati e un pugno in faccia

Una serata che doveva essere un semplice passaggio si trasforma in un incubo per un 38enne a Udine. Dopo aver offerto un passaggio a una donna, si ritrova derubato e aggredito. Questo episodio mette in luce un trend inquietante: la vulnerabilità di chi si offre come "buon samaritano". Attenzione, quindi, a chi si ferma per aiutare: il rischio è dietro l'angolo. Non sottovalutiamo mai la nostra sicurezza!

Una notte¬†da dimenticare per un 38enne a Udine. Dopo aver dato un passaggio a una donna sudamericana in viale Palmanova, si √® trovato in una situazione surreale: la passeggera gli ha proposto un rapporto sessuale, ma una volta appartati, gli ha rubato circa 250¬†euro dal portafoglio ed √® fuggita. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ¬© Udinetoday.it - Passaggio "hot" si trasforma in un incubo: soldi rubati e un pugno in faccia

