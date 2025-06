Partito con uno stadio Maradona tutto esaurito Gigi Stadi 2025

Con uno stadio Maradona strapieno, è iniziato "Gigi Stadi 2025", un evento che segna la ripartenza della musica dal vivo in Italia. Oltre 50.000 fan hanno riempito l’arena per una celebrazione di oltre 60 brani, dimostrando che la passione per la musica unisce e risveglia le emozioni. Un momento che segna non solo il successo di D’Alessio, ma anche un trend in crescita: l’euforia dei concerti dal vivo sta tornando a brillare!

NAPOLI – È partito alla grande, stasera con uno stadio Maradona tutto esaurito, “Gigi Stadi 2025”: oltre 50mila persone sono arrivate per cantare insieme a D’Alessio in una vera e propria festa in musica con più di 60 canzoni e 2 ore e mezza di show. Sul palco insieme a Gigi tanti ospiti, colleghi e . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Partito, con uno stadio Maradona tutto esaurito, “Gigi Stadi 2025”

Leggi anche Ternana, progetto stadio-clinica: “Consiglieri del Partito democratico bugiardi ed incompetenti” - Una conferenza stampa è stata convocata in risposta alla nota congiunta del PD sul progetto del nuovo stadio Liberati e la gestione della Ternana.

Se ne parla anche su altri siti

Napoli o Inter, a chi il titolo? L'attesa LIVE; Scudetto Napoli, De Laurentiis al Mattino: «Noi secondi a nessuno, siamo capitale europea con una marcia in pi; FINALE Napoli-Cagliari, 2-0. McTominay e Lukaku gol: lo scudetto torna azzurro!; «Napoli risorta grazie alla Regione». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Partito, con uno stadio Maradona tutto esaurito, “Gigi Stadi 2025”

Come scrive lopinionista.it: NAPOLI - È partito alla grande, stasera con uno stadio Maradona tutto esaurito, “Gigi Stadi 2025”: oltre 50mila persone sono arrivate per cantare insieme ...

Stadio Maradona, via la pista: più posti e un nuovo futuro

Segnala stylo24.it: Il Comune accelera: lavori al via entro l’anno, +14mila spettatori, addio pista e un progetto da 30 milioni per rivoluzionare l’impianto ...

Stadio Maradona, pronti lavori da 30 milioni: “Via pista atletica e riapertura terzo anello”

Lo riporta fanpage.it: Lo Stadio Maradona cambierà aspetto: via la pista atletica e riapertura del terzo anello, la capienza salirà a 70mila posti ...