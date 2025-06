Partecipazione certa | Ferragni a Ballando? Da chi arriva l' indiscrezione-bomba

Chiara Ferragni pronta a scendere in pista a "Ballando con le stelle"? L'indiscrezione lanciata da Roberto Alessi ha acceso i riflettori su un possibile debutto dell'influencer nel talent di Milly Carlucci. In un'epoca in cui il mondo dello spettacolo si fonde sempre più con il digitale, la presenza di Chiara potrebbe rappresentare un nuovo capitolo per il programma. Sarà davvero la sua danza a conquistare il pubblico? Non resta che aspettare!

Chiara Ferragni alla corte di Milly Carlucci? È questo l'interrogativo che rimbalza in rete da quando il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha lanciato l'indiscrezione-bomba. A pochi giorni dalla finale di "Sognando Ballando con le stelle", il format pensato per i vent'anni della trasmissione e la selezione di un nuovo maestro professionista, il giornalista ha sganciato la bomba e ha ammesso che l'influencer potrebbe effettivamente entrare a far parte del cast della prossima edizione del programma. "Mi danno per certa la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le stelle della prossima edizione", ha detto il direttore della rivista nel corso della puntata di oggi de La vita in diretta. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Partecipazione certa": Ferragni a Ballando? Da chi arriva l'indiscrezione-bomba

