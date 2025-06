Parte la stagione dei parchi la collina di Riccione presa d' assalto

La stagione dei parchi a Riccione è ufficialmente iniziata e, con il ponte del 2 Giugno, gli amanti del divertimento non hanno resistito! Con 7.000 presenze nei celebri Aquafan e Oltremare, l'energia è alle stelle. I più audaci? Sette ragazzi che, tra tuffi e scivoli, hanno inaugurato la nuova stagione 2025. Un trend che segna l'amore per l'estate e l'avventura: chi sarà il prossimo a sfidare le onde?

Il ponte del 2 Giugno nei parchi riccionesi Aquafan e Oltremare ha fatto registrare numeri importanti. Circa 7mila le presenze tra sabato e oggi, 2 Giugno. All'Aquafan ieri mattina, per il primo giorno di apertura della nuova stagione 2025, i più temerari sono stati sette ragazzi, tra i 16 e i 23.

