Parma si tuffa nel Taro per salvare il figlio in difficoltà e muore

Una tragedia che scuote Parma e ricorda il coraggio e la vulnerabilità umana. Domenica, un padre ha dato la vita per salvare il figlio, tragicamente annegato nel fiume Taro. Mentre il bambino è stato salvato in extremis dagli amici, la comunità si stringe attorno alla famiglia colpita da questo dramma. Un episodio che invita a riflettere sulla forza dei legami familiari, ma anche sui rischi della natura. Non sottovalutiamo mai la potenza dell'acqua!

La tragedia domenica pomeriggio sotto il ponte dell'A1: il bambino salvato dagli amici. L'uomo, 34 anni, è annegato trascinato via dalla corrente.

