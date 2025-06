Parigi in fiamme dopo la finale | il miglior spot per il referendum

Parigi in fiamme dopo la finale del PSG: un'immagine che parla chiaro. Mentre in Italia si discute di cittadinanza facile, la realtà francese offre uno spunto di riflessione inquietante. Gli scontri post-vittoria diventano il palcoscenico di un messaggio potente: la gestione della diversità e dell’inclusione è una sfida complessa. È tempo di affrontare il tema con serietà, per evitare che l'entusiasmo sportivo si trasformi in caos.

Roma, 2 giu – Mentre in Italia la sinistra e la CGIL promuovono per l’8 e il 9 giugno un referendum che punta alla cosiddetta cittadinanza facile, l’altro ieri notte a Parigi è andato in scena il più eloquente spot contro quel progetto: la realtà. Parigi, il terzo mondo festeggia saccheggiando tutto. A seguito della vittoria del Paris Saint-Germain contro l’Inter nella finale di Champions League, la Francia è sprofondata – di nuovo – nel caos. Altro che “festa popolare” o “caroselli di gioia”: il bilancio è da bollettino di guerra. 599 arresti in tutto il Paese, di cui 491 solo a Parigi, 192 feriti, tra cui 22 agenti delle forze dell’ordine, una donna uccisa nella capitale, travolta da un’auto impazzita, e un ragazzo di 17 anni accoltellato a morte a Dax. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Parigi in fiamme dopo la finale: il miglior spot per il referendum

Leggi anche Disordine a Parigi, auto in fiamme per la città dopo la vittoria del Psg - Dopo il trionfo del PSG nella Champions League, Parigi si trasforma in un campo di battaglia. Le fiamme divampano tra le strade, accese da tifosi esuberanti ma oltre il limite.

