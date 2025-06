Paredes e Roma il Boca tra nuova offerta e Mondiale per Club | l’argentino fa chiarezza

La Roma si prepara a un’estate rovente, con il nuovo tecnico Gasperini pronto a plasmare la squadra. Ma i riflettori sono puntati anche su Paredes: l'argentino potrebbe tornare, mentre il Boca Juniors fa pressing con nuove offerte. In un calcio in continua evoluzione, il confronto tra mercato e performance è più che mai cruciale. Riuscirà la Roma a sfruttare al meglio questa opportunità? L'attesa cresce!

Si avvicina un'estate che si pronostica decisamente intensa per la Roma, pronta a ripartire dalle basi gettate da un Ranieri ora faro della società dietro le quinte. A breve l'annuncio di Gasperini, pronto a mettersi subito al lavoro con Sir Claudio e Ghisolfi per un mercato da condurre in maniera sapiente, in entrata come in uscita. Da questo secondo punto di vista qualcosa si muove già, da un Nelsson ai saluti ad un Dahl pronto alla permanenza al Benfica, fino a quel Leandro Paredes che oscilla tra giallorossi e addio in maniera compulsiva. Dopo il rinnovo e le voci che lo volevano ancora alla Roma anche per il suo ultimo anno di contratto, nuovi dubbi per la possibile incompatibilità con Gasperini, oltre ad una notizia direttamente dall'Argentina: stando a Cadena Xeneize, il Boca Juniors starebbe studiando una nuova offerta per aggiudicarsi Paredes, sfruttando la finestra di mercato supplementare che precede il Mondiale per Club a cui la squadra parteciperà.

