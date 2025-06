Parchetti e aiuole ’pettinate’ Stop erba troppo alta e degrado Ecco il nuovo appalto del verde

Il Comune lancia un appalto per il verde che segna un cambio di passo: basta parchetti trascurati e aiuole incolte! Un passo verso città più vivibili e verdi, in linea con la crescente sensibilità per l’ambiente. La manutenzione sarà rapida e costante, garantendo spazi pubblici accoglienti. È tempo di ridare valore alla natura urbana: ogni giardino curato è un invito a vivere di più all’aperto!

Il Comune dice basta a parchetti con l’erba troppo alta, aiuole dal verde trascurato e giardinetti coi giochi per bambini o le panchine rotti per mesi, per i tempi lunghi di attesa che servono ogni volta per assegnare gli interventi di riparazione o sostituzione. È entrato ufficialmente in funzione il nuovo servizio di manutenzione globale del verde pubblico voluto dall’Amministrazione, affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle ditte Itinera e Malegori servizi, vincitore della gara di appalto triennale promossa dal municipio. Questo sistema ha affidato a un unico gestore per 3 anni la cura di tutti i parchi, giardini e verde pubblico della città, così da poter intervenire prima che sorgano i problemi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parchetti e aiuole ’pettinate’. Stop erba troppo alta e degrado. Ecco il nuovo appalto del verde

