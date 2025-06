Parcheggi sul litorale nodo irrisolto | il Comune non ha ancora emanato il bando per cercare aree di sosta private

Parcheggi sul litorale: un nodo irrisolto che continua a far discutere! Con l'estate alle porte, la mancanza di un bando per aree di sosta private mette a rischio la fluidità del turismo. Negli anni scorsi, il comune era già attivo entro maggio. Quest'anno, invece, si avverte la pressione di una stagione balneare che potrebbe rivelarsi caotica. Riuscirà l'amministrazione a fare fronte a questa sfida in tempo?

Ancora nessun bando per l?individuazione di aree di sosta sul litorale. Negli anni precedenti, già a metà di maggio l?amministrazione comunale si muoveva per individuare. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Parcheggi sul litorale, nodo irrisolto: il Comune non ha ancora emanato il bando per cercare aree di sosta private

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Parcheggi a Miseno e Miliscola, ora spunta il nodo risarcimenti

Riporta ilmattino.it: che prevede anche «piccoli accorgimenti come la sistemazione delle aree di parcheggio e la prossima installazione di pannelli che indicano i posti auto ancora disponibili sul litorale ...

Campi nomadi: nodo scomodo e irrisolto

Secondo ilrestodelcarlino.it: I campi nomadi sono un nodo ultradecennale che il Comune ha cercato di controllare ma rimane sostanzialmente irrisolto. La politica regionale (giusta) è stata di smantellare i campi troppo estesi ...

Casertavecchia, sosta selvaggia tra vicoli e panoramica

Secondo ilmattino.it: È ormai trascorso un anno, trecentosessantasette giorni per la precisione, ma dei parcheggi a Casertavecchia non c’è ancora traccia. Era, infatti, il 16 agosto 2023, quando furono rilevate ...