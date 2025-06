Parata 2 giugno | il significato chi c’è e tutte le informazioni

Il 2 giugno è un giorno che celebra la nostra identità e storia. La Festa della Repubblica, infatti, segna non solo l'inizio di un'era democratica nel 1946, ma anche il trionfo del diritto di voto per le donne. Quest’anno, la parata ai Fori Imperiali promette un’atmosfera di orgoglio nazionale, mentre si riflette su quanto sia importante partecipare attivamente alla vita politica. Un’occasione imperdibile per sentirsi parte di una grande comunità!

La Festa della Repubblica è sempre un giorno molto importante per il nostro Paese. E a Roma si è pronti alla consueta parata ai Fori Imperiali Era il 2 giugno 1946 quando nasceva la Repubblica italiana con il referendum a suffragio universale. Un giorno non come gli altri visto che vide anche per la prima volta l'ingresso delle donne nella politica. Da quel giorno ogni anno viene celebrato un anniversario molto importante per il nostro Paese. E in questo 79esimo anniversario della Festa della Repubblica Roma si veste ancora una volta a festa.

Leggi anche Festa della Repubblica 2025: programma completo della parata del 2 giugno a Roma - Il 2 giugno 2025 si avvicina e con esso il 79° anniversario della Repubblica! La parata ai Fori Imperiali promette emozioni forti: stendardi, uniformi storiche e il maestoso volo delle Frecce Tricolori.

