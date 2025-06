Parata 2 giugno 2025 a Roma | tutto quello che c’è da sapere

Il 2 giugno 2025, Roma si prepara a un evento imperdibile: la Parata militare ai Fori Imperiali! Un’occasione per celebrare la Festa della Repubblica, che commemora il referendum del 1946. Partecipano le forze armate e tanti ospiti speciali, trasformando la capitale in un palcoscenico di orgoglio nazionale. Segna l'appuntamento sul tuo calendario e scopri come vivere questa esperienza dal vivo o in streaming. La storia si scrive insieme!

Parata 2 giugno 2025 a Roma: chi partecipa, orario, durata, biglietti e streaming. Oggi, lunedì 2 giugno 2025, torna l’appuntamento con la Parata militare ai Fori Imperiali di Roma. L’evento ricorre ogni anno per celebrare la Festa della Repubblica. Cosa si celebra, esattamente? Ogni anno, il 2 giugno ricorre l’anniversario del referendum del 1946, grazie al quale fu abolita la monarchia. Al suo posto subentrò la Repubblica, quella che appunto festeggiamo ogni anno. E, come da tradizione, anche per lunedì 2 giugno a Roma si celebra la parata in via dei Fori Imperiali. Cosa bisogna sapere riguardo la manifestazione? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio Chi partecipa: il programma. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Parata 2 giugno 2025 a Roma: tutto quello che c’è da sapere

