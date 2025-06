Parata 2 giugno 2025 a Roma streaming e diretta tv | dove vederla

Il 2 giugno 2025, Roma si prepara a vivere una giornata di festa con la tradizionale Parata militare ai Fori Imperiali. Questo evento non è solo un omaggio alla nostra Repubblica, ma un richiamo alle radici della democrazia italiana, risalente al referendum del 1946. Vuoi seguire ogni istante? La parata sarà visibile in diretta TV e streaming, un'opportunità imperdibile per sentirsi parte di un momento storico. Non perdere l'occasione di viverlo!

. Oggi, lunedì 2 giugno 2025, torna l’appuntamento con la Parata militare ai Fori Imperiali di Roma. L’evento ricorre ogni anno per celebrare la Festa della Repubblica. Cosa si celebra, esattamente? Ogni anno, il 2 giugno ricorre l’anniversario del referendum del 1946, grazie al quale fu abolita la monarchia. Al suo posto subentrò la Repubblica, quella che appunto festeggiamo ogni anno. E, come da tradizione, anche per lunedì 2 giugno a Roma si celebra la parata in via dei Fori Imperiali. Dove vedere la parata del 2 giugno 2025 a Roma in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Parata 2 giugno 2025 a Roma streaming e diretta tv: dove vederla

Leggi anche Festa della Repubblica 2025: programma completo della parata del 2 giugno a Roma - Il 2 giugno 2025 si avvicina e con esso il 79° anniversario della Repubblica! La parata ai Fori Imperiali promette emozioni forti: stendardi, uniformi storiche e il maestoso volo delle Frecce Tricolori.

