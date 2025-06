Papa Prevost ha rinnovato la carta di identità peruviana

Papa Prevost ha rinnovato la carta d'identità peruviana in Vaticano, un gesto che segna un legame profondo tra spiritualità e identità nazionale. Questo documento, ora senza scadenza, rappresenta una svolta storica per il Perù, un paese in cerca di nuovi orizzonti. In un momento in cui le identità si fondono e si evolvono, questo passo invita a riflettere sul valore delle radici culturali nel mondo moderno.

Lo ha reso noto il governo di Lima: quattro ufficiali si sono recati in Vaticano, ora il documento non avrà data di scadenza: “Una pietra miliare per il Paese”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Papa Prevost ha rinnovato la carta di identità peruviana

