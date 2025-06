Papà non vuole Garlasco una vecchia telefonata di Stefania Cappa | cosa dice

Il caso Garlasco riaccende i riflettori su un mistero irrisolto, alimentando il dibattito su giustizia e media. Nella recente puntata di Zona Bianca, la vecchia telefonata di Stefania Cappa ha suscitato nuove interrogativi, evidenziando come il passato possa influenzare il presente. Quali segreti nasconde ancora questo tragico evento? L'interesse cresce, mentre l'opinione pubblica si interroga su verità dimenticate. Un’occasione imperdibile per riflettere sul pot

Il caso Garlasco continua a far parlare di sé, non solo per le nuove indagini che stanno gettando luce su vecchie omissioni e nuove ipotesi, ma anche per l’interesse mediatico che sembra moltiplicarsi di settimana in settimana. La trasmissione Zona Bianca, andata in onda su Rete 4 nella serata di domenica 1 giugno, ha offerto uno degli spunti più inaspettati di questa nuova fase dell’inchiesta. Una dichiarazione della giornalista Rita Cavallaro, del quotidiano Il Tempo, ha infatti aperto una prospettiva diversa, e per certi versi inquietante, sul contesto familiare di alcune delle persone coinvolte nel racconto di quella tragica mattina del 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it