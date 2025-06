Papa Leone XIV | No alla violenza proteggiamo bambini e famiglie

Papa Leone XIV alza la voce contro la violenza, richiamando l'attenzione su chi è più vulnerabile: i bambini e le famiglie. In un momento in cui il mondo affronta sfide crescenti legate ai conflitti e alle ingiustizie sociali, il suo messaggio risuona come un urgente appello alla solidarietà. Riflessioni come queste possono ispirarci a costruire una società più giusta e protettiva, dove ogni vita conta. Unisciti al cambiamento!

"Diciamo 'no' alla violenza, ad ogni violenza, ancor più se perpetrata contro persone inermi e indifese, come bambini e famiglie!". Lo ha detto questo pomeriggio Papa Leone XIV, nella commemorazione nella Cappella Sistina del beato cardinale Iuliu Hossu, vescovo della Chiesa greco-cattolica-romena e martire della persecuzione comunista, il quale "negli anni 1940-1944, contribuì a salvare dalla morte migliaia di ebrei della Transilvania settentrionale" e per questo è in corso "il suo processo di riconoscimento quale ' Giusto tra le Nazioni '". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa Leone XIV: "No alla violenza, proteggiamo bambini e famiglie"

Leggi anche Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Cosa riportano altre fonti

Leone XIV: non perfetti ma credibili. I preti facciano spazio ai fedeli; Il Papa: si fermi la guerra in Ucraina. Da Gaza sale il pianto di chi ha perso un figlio; Che cosa mi aspetto da Papa Leone XIV su lavoro e non solo; Papa Leone XIV ripristina il bonus di 500 euro ai dipendenti vaticani. 🔗Cosa riportano altre fonti

Papa Leone XIV: "No alla violenza, proteggiamo bambini e famiglie"

quotidiano.net scrive: Papa Leone XIV condanna ogni violenza, ricordando il cardinale Iuliu Hossu, che salvò migliaia di ebrei in Transilvania.

Papa Leone XIV, no al gender: "Famiglia fra uomo e donna"

Lo riporta iltempo.it: «Il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l’uomo e la donna: amore totale, fedele, fecondo». Con ...

Il Papa: "Basta violenza contro inermi, bambini e famiglie"

Secondo gazzettadiparma.it: «Diciamo «no» alla violenza, ad ogni violenza, ancor più se perpetrata contro persone inermi e indifese, come bambini e famiglie!». Lo ha detto questo pomeriggio papa Leone XIV, nella commemorazione n ...