Papa Leone XIV no al gender | Famiglia fra uomo e donna

In un'epoca di cambiamenti radicali e dibatti aperti sui temi del gender, Papa Leone XIV riporta l'attenzione sul valore tradizionale della famiglia: «Il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore». Le sue parole, pronunciate durante il Giubileo delle famiglie, non solo riaffermano un concetto chiave della fede cattolica, ma stimolano una riflessione profonda su cosa significhi veramente amare e costruire una famiglia. Chiaro, coinvolgente e attuale.

«Il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l'uomo e la donna: amore totale, fedele, fecondo». Con queste parole, pronunciate nell'omelia in occasione della messa per il Giubileo delle famiglie celebrata ieri sul sagrato della Basilica di San Pietro, Papa Leone XIV ha messo un punto fermo, anzi fermissimo, su ciò che la Chiesa riconosce come «famiglia». Un concetto semplice d'altronde, in linea con la secolare dottrina cattolica che tutti i papi hanno sempre riconosciuto come non negoziabile: il matrimonio è l'unione giuridica, riconosciuta dalla Chiesa, tra uomo e donna costituita esclusivamente per procreare nuova vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Papa Leone XIV, no al gender: "Famiglia fra uomo e donna"

Leggi anche Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Meme, video, notizie false: Leone XIV è virale in rete (ma fate attenzione); Il Papa: si fermi la guerra in Ucraina. Da Gaza sale il pianto di chi ha perso un figlio; Che cosa mi aspetto da Papa Leone XIV su lavoro e non solo; Sito Istituzionale | Gualtieri accoglie il Papa: Roma sarà sua alleata. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Leone XIV, no al gender: "Famiglia fra uomo e donna"

Come scrive iltempo.it: «Il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l’uomo e la donna: amore totale, fedele, fecondo». Con ...

In cammino per la pace: in centinaia per le strade di Padova per dire "no" alla guerra

Riporta padovaoggi.it: Hanno sfilato in centinaia per le vie della città il 1 giugno per chiedere una “Per una pace disarmata e disarmante”, riprendendo le parole di Papa Leone XIV ...

Papa Leone XIV: “Ignis ardens” nelle profezie di Malachia?

Lo riporta secolo-trentino.com: Il pontificato di Leone XIV tra le suggestioni delle profezie di Malachia: il motto Ignis ardens, la spiritualità agostiniana e ...