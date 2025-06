Papa Leone | Basta violenza contro inermi bambini e famiglie

Durante la commemorazione del beato cardinale Iuliu Hossu nella Cappella Sistina, il Papa Leone ha lanciato un appello accorato: basta violenza contro bambini e famiglie innocenti. In un mondo dove la guerra e la sofferenza sembrano dilagare, le sue parole risuonano come un faro di speranza. Ricordiamo che ogni gesto di pace è un mattoncino per costruire un futuro migliore. È tempo di unirci contro l’ingiustizia!

Lo riporta ansa.it: "Diciamo "no" alla violenza, ad ogni violenza, ancor più se perpetrata contro persone inermi e indifese, come bambini e famiglie!". (ANSA) ...

Segnala dailyexpress.it: Durante un incontro straordinario in Vaticano, Papa Leone XIV ha rivolto un potente messaggio ai rappresentanti dei movimenti popolari, ...