Una nuova era per la sanità vaticana: Papa Leone XIV, in una mossa sorprendente, nomina il Dott. Luigi Carbone come nuovo Direttore della Direzione di Sanità ed Igiene. Questo cambiamento segna un passo significativo verso l'innovazione e la trasparenza all'interno di uno dei sistemi sanitari più scrutinati al mondo. In un contesto globale che chiede sempre più attenzione alla salute pubblica, cosa significherà questo per il futuro della medicina ecclesiastica? La sfida è aperta!

“Il Santo Padre Leone XIV ha nominato Direttore della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano l'Illustrissimo Dott. Luigi Carbone, finora Vice Direttore della medesima Direzione, con decorrenza dal 1° agosto 2025”. Con questa stringata informazione la Santa Sede ha comunicato oggi, 2 giugno, il ripristino della direzione sanitaria della Città del Vaticano, vacante da anni ed affidata a dei vice per volere di Bergoglio. Francesco aveva infatti in gran parte smantellato l'equipe medica papale di stanza nelle Sacre Mura, preferendo recarsi personalmente a domicilio presso la sede centrale del Policlinico Agostino Gemelli o nel suo distaccamento sull'isola tiberina anche per semplici controlli. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Papa Leone, altra rivoluzione dopo Bergoglio: come cambia la sanità vaticana

