Paolillo Merck | 5mila utenti agli stand della campagna di prevenzione ‘Non girarci intorno'

La campagna di prevenzione “Non girarci intorno” ha attratto ben 5.000 utenti agli stand, dimostrando quanto sia fondamentale la sensibilizzazione sui tumori della vescica. In un periodo in cui la salute è al centro della nostra attenzione collettiva, eventi come questi, legati a manifestazioni iconiche come il Giro d'Italia, fanno la differenza. È un invito a non trascurare la propria salute: informarsi è il primo passo verso la prevenzione.

(Adnkronos) – “Fare prevenzione è diventato cruciale per tutte le aziende focalizzate e dedicate alla cura dei pazienti”. Con la campagna ‘Non girarci intorno’ “c'è l'idea di poter fare un viaggio insieme al Giro d'Italia, conosciuto ovunque, da tutti i cittadini. Nel corso delle 18 tappe abbiamo portato consapevolezza sui tumori della vescica. Oltre 5mila . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Se ne parla anche su altri siti

Paolillo (Merck): 5mila utenti agli stand della campagna di prevenzione 'Non girarci intorno'. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Paolillo (Merck): "5mila utenti agli stand della campagna di prevenzione 'Non girarci intorno'"

Riporta msn.com: (Adnkronos) - “Fare prevenzione è diventato cruciale per tutte le aziende focalizzate e dedicate alla cura dei pazienti”. Con la campagna ‘Non girarci intorno’ “c'è l'idea di poter fare un viaggio ins ...

Palou De Comasema (Merck): “Sono 1300 i collaboratori coinvolti nella campagna ‘Non girarci intorno’”

Secondo msn.com: (Adnkronos) – La campagna ‘Non girarci intorno’ “ha coinvolto 1300 collaboratori di Merck Italia. Un bellissimo esempio di collaborazione con le associazioni pazienti e i medici, per portare maggiore ...

Salute, Paolillo (Merck Italia): "Da più di 30 anni su ricerca per sclerosi multipla"

Lo riporta msn.com: Lo ha detto Andrea Paolillo, medical director di Merck Italia, intervenendo in occasione del 54° Congresso della Società italiana di neurologia (Sin), in svolgimento a Roma fino al 12 novembre.