Pannelli solari a Montecastrilli botta e risposta tra Stefano Bandecchi e Thomas De Luca | VIDEO

A Montecastrilli, il dibattito si accende con la proposta di un impianto agrivoltaico da oltre 11 MW. Stefano Bandecchi e Thomas De Luca si confrontano in un video che mette in luce l'importanza delle energie rinnovabili in un contesto sempre piĂą attento alla sostenibilitĂ . Mentre l'Italia cerca soluzioni per ridurre le emissioni, questo progetto potrebbe segnare un passo significativo verso un futuro verde. Rimanete sintonizzati!

L'atto è il numero 5045 del 2025, adottato lo scorso 19 maggio e autorizzata la "costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza nominale di 11.431,28 kW sito in Montecastrilli (.) nei comuni di Montecastrilli, San Gemini e Narni".

