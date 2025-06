Palou De Comasema Merck | Sono 1300 i collaboratori coinvolti nella campagna ‘Non girarci intorno’

La campagna "Non girarci intorno" di Merck Italia sta facendo parlare di sé, coinvolgendo 1300 collaboratori in un'iniziativa che unisce pazienti e medici. Questo progetto non solo promuove la consapevolezza sui sintomi del tumore della vescica, ma rappresenta anche un trend crescente: l'importanza del lavoro di squadra nella salute. È affascinante vedere come la collaborazione possa trasformare la lotta contro il cancro in un impegno collettivo e stimolante.

(Adnkronos) – La campagna ‘Non girarci intorno’ “ha coinvolto 1300 collaboratori di Merck Italia. Un bellissimo esempio di collaborazione con le associazioni pazienti e i medici, per portare maggiore consapevolezza sui sintomi e sull’importanza della diagnosi precoce del tumore della vescica. E’ stato molto divertente poter lavorare tutti insieme e la giornata conclusiva di oggi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

