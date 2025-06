Palou De Comasema Merck | Sono 1300 i collaboratori coinvolti nella campagna ‘Non girarci intorno’

Merck Italia lancia la campagna ‘Non girarci intorno’, coinvolgendo ben 1300 collaboratori. Questo progetto non è solo un’iniziativa aziendale, ma un passo significativo verso la sensibilizzazione sui sintomi e sulla diagnosi precoce del tumore della vescica. In un'epoca in cui la prevenzione è fondamentale, la collaborazione tra aziende, pazienti e medici rappresenta un modello da seguire. È tempo di parlare apertamente e agire!

Merck, Palou de Comasema: “Nel sito di Bari investiti più di 100 milioni negli ultimi cinque anni”

Lo riporta msn.com: È quanto dichiarato da Ramon Palou de Comasema Sureda, Amministratore delegato di Merck Italia, durante l’evento “Scienza e tecnologia per creare valore” svoltosi presso lo stabilimento ...