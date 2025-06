Palmeri | Inzaghi non ne fa una questione di soldi! Incontro a tre

Il futuro di Simone Inzaghi è appeso a un filo: domani, l'allenatore comunicherà la sua decisione all'Inter in un incontro cruciale. Tancredi Palmeri sottolinea che non si tratta solo di soldi, ma di una scelta che segnerà il destino del club. In un calcio sempre più dominato da pressioni economiche, questa situazione ci ricorda l'importanza del legame emotivo tra allenatori e squadre. Rimanere o partire? La risposta potrebbe cambiare tutto.

INCONTRO CHE CHIARIRÀ IL FUTURO – In collegamento da Piazza Duomo per Sportitalia, Tancredi Palmeri si è espresso sul futuro di Simone Inzaghi. Domani l'incontro decisivo con la società. Questo il commento del collega: « Vediamo se domani faranno la festa a qualcuno. Mentre c'era una finale di Champions League che si approssimava quasi tutte le grandi hanno cambiato panchina, tranne il Napoli.

