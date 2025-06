Pallanuoto Serie C | Penta Modena e Azzurra Prato ai playoff promozione

La pallanuoto di serie C regala emozioni e sorprese! Penta Modena e Azzurra Prato si preparano a un'avvincente sfida per un posto in serie B. La tensione è palpabile: i modenesi hanno chiuso la stagione con una serie di vittorie mozzafiato, dimostrando che ogni partita può riservare colpi di scena. In un contesto sportivo in continua evoluzione, non perdere l'occasione di seguire queste giovani promesse verso nuove conquiste!

Non mancano le sorprese nell'ultima giornata dei campionati di serie C di pallanuoto maschile, che ha promosso Penta Modena ed Azzurra Prato ai playoff per la promozione che manderĂ una delle due squadre in serie B: i modenesi, che hanno chiuso la stagione regolare con la terza vittoria consecutiva con una sola rete di scarto, troveranno nella doppia sfida conclusiva, in programma il 14 ed il 21 giugno con il vantaggio dell gara di ritorno da disputare in casa, i fiorentini del Certaldo, che nella sfida decisiva è stato battuto in casa, e superato in classifica, dalla Jesina, che sfiderĂ Prato.

