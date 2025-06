pallanuoto serie a1 a giuditta galardi il derby pratese con sara cordovani

Il derby pratese tra Giuditta Galardi e Sara Cordovani incarna la crescita della pallanuoto femminile in Italia. Con 4 reti decisive, Galardi ha guidato il Rapallo al brillante terzo posto nella Serie A1, un risultato che sottolinea il talento emergente del nostro sport. Questo campionato è stato un vero campo di battaglia, dove le atlete hanno dimostrato passione e determinazione. Scopri come queste giovani stelle stanno riscrivendo le regole del gioco!

Prato, 2 giugno 2025 - Giuditta Galardi è andata a segno quattro volte, nelle due gare valide per la “finalina” dei playoff-Scudetto. E anche grazie al rendimento della trentenne di Prato, il Rapallo ha chiuso il campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto al terzo posto. Un torneo (anche ricordando il successo di Chiara Tabani con l'Ekipe Orizzonte) a marcata connotazione pratese: nelle due sfide valide per la finale terzo-quarto posto, Galardi e compagne hanno sfidato la Pallanuoto Trieste della ventiquattrenne Sara Cordovani (con quest'ultima autore di una rete in “gara 2”). Un “derby laniero” individuale che alla fine ha sorriso alla più esperta delle due: dopo il 13-8 della prima sfida, il sodalizio ligure si è imposto anche nella seconda per 11-9 e Giuditta ha segnato due reti in entrambi gli incontri. 🔗 Leggi su Lanazione.it