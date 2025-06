Pallanuoto | la Canottieri festeggia il ritorno in A1 il Posillipo ingaggia Maksimovic

La pallanuoto napoletana si rituffa nel grande spettacolo! Con il ritorno della Canottieri in A1 e l’ingaggio di Maksimovic da parte del Posillipo, il tifo partenopeo è in fermento. Questo rinvigorito panorama sportivo non è solo un traguardo, ma segna una rinascita per la città, pronta a riscrivere la propria storia nelle competizioni nazionali e internazionali. Chi sarà il prossimo protagonista? Il futuro è tutto da scoprire!

La pallanuoto napoletana attraversa un momento molto felice. Saranno nuovamente due, infatti, le squadre partenopee a militare nella massima serie il prossimo anno. Dopo la buona stagione del Posillipo, che tornerà a disputare le coppe europee dopo anni di assenza, nell'ultimo fine settimana è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Pallanuoto: la Canottieri festeggia il ritorno in A1, il Posillipo ingaggia Maksimovic

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pallanuoto, dopo 5 anni la Canottieri Napoli torna in A1: piegata Torino a domicilio. Rari Nantes Salerno alla «bella»; News: Pallanuoto, la Canottieri Napoli passa d'autorità a Torino ed è la prima promossa in A1. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pallanuoto: la Canottieri festeggia il ritorno in A1, il Posillipo ingaggia Maksimovic

Si legge su napolitoday.it: Momento felice per la pallanuoto partenopea e la prossima settimana alla Scandone arriva anche la Nazionale di Campagna ...

La Canottieri Napoli torna in A1, tifosi in festa in stazione al rientro della squadra da Torino

Secondo fanpage.it: Festa grande alla Stazione Centrale di Napoli al rientro della Canottieri Napoli da Torino, dove ha conquistato il ritorno in Serie A1 ...

Pallanuoto, la Canottieri Napoli vince a Torino e torna in A1

Scrive rainews.it: La Canottieri Napoli batte 11 a 8 la Reale Mutua Torino al Palazzo del Nuoto e conquista la serie A1: un ritorno tra le grandi della pallanuoto per i ragazzi del Molosiglio capitanati da Biagio Borrel ...