Palazzo Zuccareda presentato il flyer per open day e visite guidate

Scopri il fascino di Palazzo Zuccareda! Venerdì scorso, durante un evento esclusivo, è stato presentato il flyer per gli open day e le visite guidate a questo gioiello del Rinascimento trevigiano. I suoi affreschi raccontano storie di un’epoca dorata, mentre l'architettura cattura l’occhio e il cuore. Un'opportunità imperdibile per immergersi nella cultura locale e riscoprire il patrimonio storico in un’ottica di valorizzazione sempre più attuale. Vuoi

Venerdì scorso, 30 maggio, presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso, si è tenuto un evento dedicato al patrimonio storico artistico di Palazzo Zuccareda, pregevole esempio di architettura rinascimentale nel cuore di capoluogo trevigiano, i cui affreschi sono stati.

