Padre e figlio accoltellano il nuovo compagno della madre | lasciato davanti a lei in una pozza di sangue

Un drammatico episodio di violenza familiare scuote la cronaca: un padre e un figlio aggrediscono l'ex compagno della madre, lasciandolo in una pozza di sangue. Questo caso evidenzia un trend preoccupante di conflitti relazionali che sfociano in atti estremi. La vittima, 35 anni, è ora in pericolo di vita. Riflessioni profonde sulla gestione delle emozioni e la fragilità dei legami familiari emergono in un contesto sociale sempre più complesso.

Un uomo di 35 anni lotta tra la vita e la morte all'Humanitas di Rozzano dopo essere stato accoltellato da un 39enne e da suo figlio di 19 anni. Si tratta rispettivamente dell'ex e del figlio della compagna della vittima: tra i quattro sarebbe scoppiato un violento litigio culminato in due. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Padre e figlio accoltellano il nuovo compagno della madre: lasciato davanti a lei in una pozza di sangue

