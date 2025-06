Padova sblocca l' iPhone del figlio ucciso e trova il selfie del presunto assassino | Faceva il segno della vittoria con un sorriso beffardo

A Padova, un gesto disperato di una madre si trasforma in un macabro colpo di scena: sbloccando l’iPhone del figlio ucciso, scopre un selfie del presunto assassino che fa il segno della vittoria. Un’immagine inquietante che riporta alla luce la violenza nascosta dietro conflitti quotidiani. Questo episodio solleva interrogativi su come piccole dispute possano degenerare in tragedie e mette in luce l'importanza di affrontare il nodo della violenza giovanile nella nostra società.

Il telefono era stato restituito dai carabinieri. Il delitto, nell'aprile 2024, al culmine di una lite per futili motivi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Padova, sblocca l'iPhone del figlio ucciso e trova il selfie del presunto assassino | "Faceva il segno della vittoria con un sorriso beffardo"

Leggi anche Ucciso dall’amico a Padova, il padre sblocca il cellulare e trova il video-selfie dell’assassino - Un'ombra oscura si allunga su Padova: Giacomo Friso, accusato di aver accoltellato l'amico Michael Boschetto, ha lasciato una traccia inquietante.

L'iPhone del ragazzo ucciso si sblocca e tra le foto c'è un selfie del presunto assassino; Papà sblocca l'iPhone del figlio ucciso a coltellate e trova il video-selfie del presunto killer; Il papà di Boschetto sblocca l'iphone del figlio ucciso: trova il selfie del killer Friso; Padova, sblocca l'iPhone del figlio ucciso e trova il selfie del presunto assassino | Faceva il segno della vittoria con un sorriso beffardo.

Padova, sblocca l'iPhone del figlio ucciso e trova il selfie del presunto assassino | "Faceva il segno della vittoria con un sorriso beffardo"

Come scrive msn.com: Il padre di Michael Boschetto, il giovane di 32 anni ucciso a coltellate in Veneto un anno fa. è riuscito finalmente a sbloccare il cellulare (un iPhone) del 32enne, che gli era stato restituito dai c ...

Sblocca il telefono del figlio ucciso e trova un video del suo assassino

Il papà di Boschetto sblocca l’iphone del figlio ucciso: trova il selfie del killer Friso

Si legge su msn.com: L’omicidio di Michael Boschetto a Villafranca Padovana risale ad aprile 2024. Giacomo Friso, accusato di averlo accoltellato, gli aveva rubato il cellulare: nella foto riconoscibile anche il luogo del ...