Pablo Larraín dirigerà la miniserie horror My Sad Dead

Pablo Larraín, maestro del cinema che ha saputo esplorare le pieghe dell'animo umano, si lancia nel mondo dell'horror con "My Sad Dead". Questa miniserie in quattro episodi promette di unire tensione e dramma, riflettendo il crescente interesse per storie che rompono i confini tra emozione e paura. Un'opportunità imperdibile per scoprire come il regista trasformerà i brividi in poesia. Preparatevi a un viaggio indimenticabile!