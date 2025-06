Overtourism a Sirmione arrivano gli “street tutor” contro l’assalto dei turisti sul lago di Garda

A Sirmione, il paradiso sul lago di Garda, l'overtourism si sta facendo sentire. Per far fronte all'assalto di turisti, arrivano i "street tutor": professionisti pronti a garantire che ogni visita rispetti le bellezze locali. Questa iniziativa non è solo un rimedio, ma segna un trend crescente nelle destinazioni turistiche: la gestione sostenibile del turismo. Un passo importante per preservare gioielli come Sirmione senza sacrificare l’esperienza dei visitatori!

In arrivo a Sirmione (Brescia) gli operatori specializzati per gestire l'afflusso di visitatori: vigileranno sui turisti garantendo il rispetto delle regole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

