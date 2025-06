Ourras e Chubak trionfano al Trofeo Liberazione di Fossanova San Marco

Ourras e Chubak brillano al Trofeo Liberazione di Fossanova San Marco, regalando emozioni a quasi 450 atleti. Questa storica gara non è solo un evento sportivo, ma un simbolo di rinascita e comunità , riflettendo il crescente interesse per la corsa in Italia. Con una partecipazione giovanile in crescita, il podismo si conferma come un'opportunità per unire generazioni e promuovere uno stile di vita attivo. Non perdere l'occasione di scoprire questa passione!

Ourras e Chubak vincono al ‘ Trofeo Liberazione ’. Una domenica calda e primaverile ha richiamato quasi 450 partecipanti, buona la partecipazione anche nel settore giovanile. La gara podistica di Fossanova San Marco è una ‘classica’ del podismo ferrarese, organizzata dalla Polisportiva Quadrilatero, con collaborazione di Uisp Ferrara e il patrocinio del Comune di Ferrara. Un appuntamento giunto alla 49^ edizione, anticamente si correva in concomitanza del 25 aprile, la data è stata successivamente cambiata per poi stabilizzarsi nella metà del mese di maggio. Nel dettaglio della gara il ritrovo dei partecipanti è stato al campo sportivo di Fossanova San Marco di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ourras e Chubak trionfano al Trofeo Liberazione di Fossanova San Marco

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ourras e Chubak trionfano al Trofeo Liberazione di Fossanova San Marco. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ourras e Chubak trionfano al Trofeo Liberazione di Fossanova San Marco

Da ilrestodelcarlino.it: Quasi 450 partecipanti alla gara podistica di Fossanova San Marco. Vittorie per M'barek Ourras e Nadiya Chubak.