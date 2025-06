Otto nuovi medici in arrivo Concorso dedicato ai giovani

Buone notizie per la salute in Lunigiana: otto nuovi medici stanno per arrivare, grazie a un concorso dedicato ai giovani professionisti. In un momento in cui la sanità ha bisogno di energie fresche e competenze, questo è un passo importante per garantire assistenza nelle aree periferiche. Tra le figure ricercate, spiccano specialisti come anestesisti e cardiologi. Un’opportunità che non solo arricchisce il servizio sanitario, ma promuove anche l’occupazione giovanile!

La Regione ha deciso di replicare i concorsi dedicati ai giovani medici e tra i settantadue posti distribuiti in ventuno strutture giĂ individuate in tutta la regione, in zone disagiate e periferiche, ce ne sono otto chiamati a lavorare in Lunigiana. In particolare si cercano un medico anestesista e di rianimazione, un medico cardiologo, un medico di chirurgia generale, un medico geriatra, un medico igienista, un medico di emergenza urgenza, un medico nefrologo e un medico psichiatra. "Nel 2024 la sperimentazione ha dato risultati positivi e abbiamo deciso di replicarla - dice il presidente della Regione, Eugenio Giani - un modo per garantire equitĂ di accesso e risposte ai bisogni di salute ovunque uno viva". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Otto nuovi medici in arrivo. Concorso dedicato ai giovani

