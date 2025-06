Otto feriti tra cui un bambino in 2 incidenti a Catanzaro

Due incidenti stradali a Catanzaro hanno lasciato otto feriti, tra cui un bambino, in meno di un'ora. Un triste promemoria della crescente attenzione sulla sicurezza stradale in un paese dove gli incidenti sono in aumento. Mentre la mobilità diventa sempre più frenetica, è fondamentale riflettere sull'importanza di una guida responsabile. La strada è un bene comune: prendiamoci cura di essa e degli altri.

AGI - Otto feriti, tra cui un bambino. È il bilancio di due diversi incidenti stradali avvenuti nel giro di una mezz'ora sulla Strada statale 280 'dei Due Mari'. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15:30, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro è intervenuta per un primo sinistro, in direzione Catanzaro, nei pressi dello svincolo per il Comune di Settingiano. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due auto. Sei i feriti, tra cui il bambino: una persona è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo, lato conducente, ed è stata estratta dai vigili del fuoco per poi essere affidata alle cure del personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Otto feriti tra cui un bambino in 2 incidenti a Catanzaro

