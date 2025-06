Otto e mezzo Montanari contro Meloni | In cosa si rifugia

Nella recente puntata di Otto e mezzo, Lilli Gruber ha interrogato Tomaso Montanari sulla sorprendente dichiarazione di Giorgia Meloni riguardo ai referendum dell'8 e 9 giugno. La premier afferma che andr√† a votare ma non ritirer√† la scheda: un gesto che solleva interrogativi sul suo reale impegno verso i temi di lavoro e cittadinanza. Questa ambiguit√† riflette un trend sempre pi√Ļ diffuso di disillusione nei confronti della politica. Cosa si cela dietro questo atteggiamento?

" Giorgia Meloni ha detto: andr√≤ a votare ma non ritirer√≤ la scheda'. Cosa vuol dire?": Lilli Gruber lo ha chiesto al suo ospite Tomaso Montanari a Otto e mezzo su La7 parlando della dichiarazione fatta dalla premier a proposito dei referendum dell'8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza. "Questo - ha risposto il rettore dell'Universit√† per stranieri di Siena, in collegamento con il talk¬†- dimostra che Meloni dice di essere una donna del popolo ma poi si rifugia nei giochetti pi√Ļ¬†interni alla¬†liturgia¬†della politica. Se avesse a cuore il fatto che il parere dei cittadini contasse non boicotterebbe un referendum". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Otto e mezzo, Montanari contro Meloni: "In cosa si rifugia"

Leggi anche Otto e Mezzo, Italo Bocchino sbotta con Giannini: "Lo decidi tu?" - Nella puntata di mercoledì 14 maggio di "Otto e Mezzo", Italo Bocchino si confronta con Massimo Giannini sul fenomeno del "premier time".

Su questo argomento da altre fonti

Otto e mezzo; Otto e Mezzo, siparietto Montanari-Mieli: Me ne vado, Non ti trattengo | .it; Gaza, Montanari: ‚ÄúChi usa la parola ‚Äėgenocidio‚Äô va rispettato, non criminalizzato‚ÄĚ; Me ne vado, Non ti trattengo. Scontro in diretta tra Montanari e Mieli dalla Gruber: cosa √® successo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Otto e mezzo, Montanari contro Salvini: ‚ÄėAnche Hitler aveva consenso, Lega un pericolo‚Äô

Lo riporta it.blastingnews.com: Durante Otto e mezzo, Tomaso Montanari attacca duramente la Lega di Matteo Salvini. Lo storico dell‚Äôarte definisce il Carroccio un ‚Äúpericolo‚ÄĚ per la democrazia e ricorda che anche Adolf ...

Governo, Montanari a Otto e Mezzo contro i ministri di Meloni: insulta tutti

Si legge su iltempo.it: È un Tomaso Montanari durissimo quello che si collega con Lilli Gruber a "Otto e mezzo" venerdì 21 ottobre per commentare il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni. La prima presidente del ...

Botta e risposta tra Annalisa Terranova e Tomaso Montanari sullo scontro tra governo e magistratura: "Parla sempre di fascismo!". "E' quella roba lì"

Da la7.it: Montanari: Berlusconi e Renzi fanno a gara a chi ce ...