Ottimi risultati del Cus Catania Canoa al Campionato Regionale Siciliano | nove medaglie al lago Nicoletti

Il Cus Catania Canoa ha brillato al Campionato Regionale Siciliano, portando a casa ben nove medaglie. Svoltosi nel suggestivo Lago Nicoletti, l'evento ha visto i giovani talenti dimostrare il loro valore in diverse categorie. Questo successo non è solo una vittoria sportiva, ma un segnale forte: la canoa siciliana sta crescendo e si fa spazio nel panorama nazionale. Un momento da celebrare per il futuro del nostro sport!

Altra giornata da ricordare per gli atleti del Cus Catania Canoa, protagonisti del Campionato Regionale m1000 RJSM, Paracanoa, Gara Regionale m500 RJS e Canoa Giovani 2000–200, svoltosi domenica 1° giugno nelle acque del Lago Nicoletti, in provincia di Enna. I giovani atleti rossazzurri hanno.

