Ottanta giovani iscritti ai centri estivi di Vernasca

Ottanta giovani iscritti ai centri estivi di Vernasca: un successo che segna una rinascita per la comunità! La nuova amministrazione, guidata da Nadia Pompini, ha saputo rispondere alle esigenze delle famiglie, dando vita a ben due centri estivi. Questo trend positivo riflette un rinnovato interesse per le attività all'aperto e sociali, fondamentali in un'epoca in cui il benessere dei più piccoli è al centro del dibattito sociale. Non perdere l'occasione!

Per la prima volta dopo molti anni, Vernasca celebra un successo straordinario con un vero e proprio boom di iscrizioni ai centri estivi comunali. «Grazie all'impegno della nuova amministrazione – spiega il vicesindaco Nadia Pompini - quest'anno partiranno ben due centri estivi, superando.

